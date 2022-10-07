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Британский кардинал против переноса посольства в Иерусалим
07.10.2022 13:48 Ольга Белозерова

Британский кардинал против переноса посольства в Иерусалим

Главный католический кардинал Великобритании Винсент Николс написал письмо премьер-министру королевства Лиз Трасс, в котором описал свою позицию по поводу переноса посольства в Иерусалим.

В своем письме Николс призвал Лиз Трасс пересмотреть вопрос о переносе посольства, сообщает The New Arab.

"Я написал премьер-министру, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с ее призывом пересмотреть местонахождение посольства Великобритании в Государстве Израиль", - написал кардинал в соцсетях.

Николс добавил, что такой шаг нанесет "серьезный ущерб любой возможности прочного мира в регионе и международной репутации Соединенного Королевства".

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