



Британский кардинал против переноса посольства в Иерусалим

Главный католический кардинал Великобритании Винсент Николс написал письмо премьер-министру королевства Лиз Трасс, в котором описал свою позицию по поводу переноса посольства в Иерусалим.



В своем письме Николс призвал Лиз Трасс пересмотреть вопрос о переносе посольства, сообщает The New Arab.



"Я написал премьер-министру, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с ее призывом пересмотреть местонахождение посольства Великобритании в Государстве Израиль", - написал кардинал в соцсетях.



Николс добавил, что такой шаг нанесет "серьезный ущерб любой возможности прочного мира в регионе и международной репутации Соединенного Королевства".