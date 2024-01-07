



Британская разведка: Росгвардия экстренно наращивает ресурсы

На фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России Росгвардия наращивает ресурсы и силы.



Об этом говорится в отчете британской разведки.



Уточняется, что с октября прошлого года в состав "Росгвардии" вошли подразделения ЧВК "Вагнер". С 3 января туда также включили батальон "Восток" из так называемой "ДНР".



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"Москва прилагает усилия по расформированию группировки "Каскад" "ДНР", специализирующейся на операциях с беспилотниками, и подчинению ее частей Росгвардии", - сказано в сообщении.



В разведке добавили, что полгода назад Росгвардия получила официальное разрешение на применение более тяжелого вооружения.



"Новые возможности, а также доукомплектование ее опытными ветеранами из других подразделений, скорее всего, значительно повысят боевую эффективность", - добавили в Британии.