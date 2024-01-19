



Британская разведка: Москва запустила новый самолет вместо сбитого А-50

РФ запустила новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 вместо того, что был сбит в Украине.



По версии британской разведки, 14 января российский самолет А-50 взорвался и упал в Азовское море, а 17 января ВВС РФ начали эксплуатировать еще один такой же самолет, но на этот раз над сушей на территории России в районе Краснодарского края, а дальше на восток от Украины.



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"Эта деятельность свидетельствует о снижении склонности к риску в отношении самолетов и попытке сохранить оставшийся A-50 с потерей его общей эффективности над Украиной", - пояснили в разведке.



По данным Британии, это может демонстрировать "молчаливое признание" Россией успешной операции, проведенной ВСУ.