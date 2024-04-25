



Британия ввела новые санкции против Ирана: касаются дронов

Великобритания объявила о новых санкциях против Ирана, которые касаются производства дронов.



Соответствующие меры, принятые в координации с США и Канадой, нацелены на четыре предприятия и двух директоров компаний, производящих БПЛА.



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"Атака иранского режима на Израиль привела к риску тысяч жертв среди гражданского населения и более широкой эскалации ситуации в регионе", - сказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.



По его словам, Соединенное Королевство и партнеры направили этими санкциями четкий сигнал.



"Мы привлечем к ответственности тех, кто несет ответственность за дестабилизирующее поведение Ирана", - добавил Кэмерон.



Также Британия введет новые запреты на экспорт компонентов для дронов и ракет в Иран.