Британия ввела новые санкции против Ирана: касаются дронов
Великобритания объявила о новых санкциях против Ирана, которые касаются производства дронов.
Соответствующие меры, принятые в координации с США и Канадой, нацелены на четыре предприятия и двух директоров компаний, производящих БПЛА.
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"Атака иранского режима на Израиль привела к риску тысяч жертв среди гражданского населения и более широкой эскалации ситуации в регионе", - сказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.
По его словам, Соединенное Королевство и партнеры направили этими санкциями четкий сигнал.
"Мы привлечем к ответственности тех, кто несет ответственность за дестабилизирующее поведение Ирана", - добавил Кэмерон.
Также Британия введет новые запреты на экспорт компонентов для дронов и ракет в Иран.