



К 2040 году появится прототип термоядерной электростанции

Министр по вопросам бизнеса и энергетики Великобритании Джейкоб Рис-Могг заявил, что правительство избрало место для строительства прототипа электростанции по термоядерному синтезу.



"Мы построим первый в Великобритании прототип термоядерной электростанции", - сказал он на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.



По словам чиновника, завод будет возведен в графстве Ноттингемшир, центральная Англия, вместо угольной электростанции в том же регионе.



"Станция будет первой в своем роде, построенной до 2040 г. и способной передавать энергию в сеть. Тем самым она докажет миру коммерческую жизнеспособность термоядерной энергии", – резюмировал Джейкоб Рис-Могг.