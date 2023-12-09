



Британия поможет Украине восстановить разрушенные РФ мосты

В партнерстве с правительством Великобритании и под эгидой агентства восстановления, Украина начала пилотный проект восстановления шести мостов, которые были уничтожены во время полномасштабного вторжения России в 2022 году. Для обеспечения финансирования этого проекта UK Export Finance гарантирует кредит в размере 31 млн евро от Citibank, а британские компании обеспечивают 20% металлических конструкций.



Сейчас работы активно ведутся на трех мостах, которые планируется открыть до конца года. Среди них - мост через р. Трубеж на автомобильной дороге Н-07, мост через р. Жерева на автомобильной дороге Т-10-05 и мостовой переход через сушу на автомобильной дороге Т-10-07.



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Работы на других трех объектах планируют начать в следующем году. Среди них - мост через канал на автомобильной дороге Р-69, путепровод на автомобильной дороге Т-10-19 и мостовой переход через р. Тетерев на автомобильной дороге Т-10-05, сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.



Все шесть объектов будут восстанавливать по модели "Проектируй-строй". Тендеры проводились на веб-портале Prozorro, а победителями стали две турецкие компании - Onur Group и Doğuş. По результатам торгов их предложения были не только наиболее выгодными экономически, но и уменьшили ожидаемую стоимость на 7,2 млн грн.