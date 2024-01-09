



Британия: помощь Украине продолжим, Израиль не отвлекает

Великобритания и дальше будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.



По данным Sky News, такое заявление сделал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, отметив, что этот вопрос не оспаривается.



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Таким образом, он ответил на вопрос о том, как долго Британия будет поддерживать Украину, если вдруг США прекратят это делать.



Кэмерон подчеркнул, что необходимо увеличить производство оружия. Также он добавил, что американский пакет помощи чрезвычайно важен для всех.



Он также прокомментировал, влияет ли война между Израилем и ХАМАСом на ситуацию с помощью для Украины. По словам Кэмерона, это не отвлекает от Украины.