



Британия: мир на пороге эпохи диктаторов

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.



В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.



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"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.



Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.



"Если мы позволим Путину выиграть войну, и он каким-то образом победит, истощив всех остальных, то мы будем страдать от последствий. И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии и для мира в целом. Причина, почему я так говорю, заключается в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе", - добавил он.