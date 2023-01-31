



Борт №1 “Крыло Сиона” расконсервировали и провели испытательные полеты

Израильская версия Air Force One, законсервированная на хранение предыдущим правительством еще до того, как была введена в эксплуатацию, в понедельник совершила еще один испытательный полет.



Проект стоимостью примерно 750 миллионов шекелей, получивший название “Крыло Сиона”, предназначался для использования главами израильских государств в официальных целях. В 20-летнем самолете Боинг 767, прошедшем существенный ремонт, есть личный кабинет премьер-министра, спальня с ванной и душем, полностью оборудованная кухня, комната для переговоров и даже “боевая комната”.



Премьер-министры Беннет и Лапид, ни президент Герцог не использовали самолет, который был заказан премьер-министром Биньямином Нетаниягу во время его предыдущего президентского срока. В прошлом году министерство обороны объявило, что помещает Boeing 767 на хранение всего через несколько месяцев после того, как самолет получил окончательное разрешение на взлет.



При новом правительстве самолет недавно прошел серию наземных проверок и испытательных полетов. Во время последнего вылета “Крыло Сиона” вылетел с базы ВВС Неватим на юге, провел ряд воздушных маневров, а затем успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион.



Государственный контролер Матаньяху Энглман в своем отчете заявил, что средняя стоимость полета на борту самолета будет почти вдвое выше стоимости аренды частного самолета для официальных целей. Тогда Энглман также подверг критике потребность в лайнере вместимостью 100-120 человек, учитывая, что средний полет премьер-министра состоял всего из 61 человека.



После отчета контролера в марте тогдашний министр иностранных дел Яир Лапид публично призвал к продаже “Крыла Сиона”, заявив, что “оно представляет собой все, что было коррумпировано и сломано в правительстве Нетаниягу”.