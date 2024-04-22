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Боррель ответил, когда Украине ждать боеприпасы и ПВО
22.04.2024 19:18 Алина Груднева

Боррель ответил, когда Украине ждать боеприпасы и ПВО

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ответил на вопрос о том, когда в Украину будут поставлены артиллерийские снаряды в рамках чешской инициативы, ПВО и боеприпасы.

По его словам, снаряды будут отправлены примерно в конце мая - начале июня.

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"Мы не должны забывать о нехватке боеприпасов 55-го калибра и многие страны присоединились к чешской инициативе, чтобы искать боеприпасы", - отметил он.

По словам Борреля, вопрос поставок систем ПВО и снарядов калибра 155 мм остается для ЕС важнейшей целью. 

"Ряд стран выразили готовность присоединиться к немецкой инициативе по концентрации, координации и продвижению противовоздушной способности. Это должно быть скоординировано, но две цели, две задачи, больше систем противовоздушной обороны и больше боеприпасов для калибра 155 остается для нас важнейшей целью", - подчеркнул он.

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