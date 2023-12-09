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Боррель назвал первый вопрос, который будет обсуждаться в Совете ЕС
09.12.2023 17:04 Алина Груднева

Боррель назвал первый вопрос, который будет обсуждаться в Совете ЕС

Министры иностранных дел стран ЕС собираются на следующем заседании обсудить укрепление военного потенциала Украины.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"На следующем заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза мы обсудим обязательства ЕС в сфере безопасности, а также предложения по увеличению нашего вклада в укрепление военного потенциала Украины", – отметил он.

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