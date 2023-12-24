



Боррель: Евросоюз под угрозой, ведь Путин готов воевать до победы

Президент России Владимир Путин настроен продолжать войну до победного конца, потому необходимо усилить помощь Украине, поскольку на карту поставлено существование всего Евросоюза.



Такое заявление в интервью газете The Guardian сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



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"Путин не удовлетворится частью Украины и принадлежностью Украины Европейскому Союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий", - сказал Боррель.



Дипломат призвал страны ЕС готовиться к длительному и интенсивному военному конфликту.



"Путин ошибался относительно возможностей украинского сопротивления. Он ошибался относительно воли ЕС. Он ошибался относительно силы трансатлантического альянса. Но он все еще здесь. Он по-прежнему готов сражаться, позволить своему народу умереть, чтобы его армия и его народ страдали, потому что у него нет пути назад. РФ никогда не могла стать нацией. Это всегда была империя с царем, Советским Союзом, а теперь с Путиным", - добавил он.