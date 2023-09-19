



Большинство американцев рассматривают Израиль как союзника – опрос

Результаты опроса, проведенного Центром исследований по связям с общественностью Associated Press и NORC, говорят, что подавляющее большинство американцев рассматривают Израиль скорее как друга, чем врага. Опрос также обнаружил разделение мнений относительно того, является ли Израиль страной, с которой США разделяют общие интересы и ценности.



По данным опроса, 4 из 10 американцев назвали Израиль партнером, с которым США должны сотрудничать, но они также заявили, что страна не разделяет интересы и ценности США. Только 3 из 10 опрошенных заявили, что Израиль является союзником, разделяющим интересы США. Республиканцы (44%) чаще, чем демократы (25%), называют Израиль союзником с общими ценностями. Примерно 2 из 10 американцев считают Израиль соперником или противником США.



В целом 61% американцев не одобряют то, как Байден решает израильско-палестинский конфликт, и только 35% одобряют. Это число было немного ниже общего рейтинга одобрения Байдена.



Многие американцы не видят необходимости в том, чтобы США меняли свою позицию в израильско-палестинском конфликте. Примерно 44%, респондентов заявили, что США оказывают Израилю необходимую поддержку в конфликте, в то время как 27% заявили, что они чрезмерно поддерживают Израиль, а 23% считают поддержку недостаточной.



Примерно такой же процент, 42%, говорят, что палестинцам оказывается правильная поддержка, при этом 30% говорят, что хотят увеличить поддержку, а 21% – уменьшить. Среди республиканцев 34% заявили, что хотели бы, чтобы США оказали большую поддержку Израилю, но 40% считают, что нынешнего уровня достаточно. Лишь 11% демократов заявили, что США необходимо оказывать больше помощи Израилю. Опрос показал, что около половины демократов заявили, что текущая сумма “примерно правильная”, и только около трети заявили, что США “слишком” поддерживают Израиль.



Что касается палестинского конфликта, согласно опросу AP-NORC, около двух третей американцев придерживаются нейтралитета – 37% заявили, что не симпатизируют ни Израилю, ни палестинцам, а 29% заявили, что они в равной степени симпатизируют обоим. Также опрос показал, что 58% не одобряют и не выступают против создания палестинского государства, тогда как 22% поддерживают его и 15% выступают против.