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Bloomberg: в Эр-Рияде прошла тайная встреча по украинской Формуле мира
09.01.2024 16:51 Алина Груднева

Bloomberg: в Эр-Рияде прошла тайная встреча по украинской Формуле мира

Представители США и союзники по G7 провели тайную встречу с украинцами относительно мирного плана.

По данным Bloomberg, секретная встреча состоялась 16 декабря в Эр-Рияде.

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"Секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно. Уменьшенный формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение так называемой Формулы мира в Украине и планов по продвижению этого процесса, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем",
 - сказано в материале.

Источники утверждают, прогресс достигнуть так и не удалось. Уточняется, что Украина и ее союзники сопротивляются призывам стран "глобального Юга" напрямую взаимодействовать с РФ.

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