



Bloomberg: в Эр-Рияде прошла тайная встреча по украинской Формуле мира

Представители США и союзники по G7 провели тайную встречу с украинцами относительно мирного плана.



По данным Bloomberg, секретная встреча состоялась 16 декабря в Эр-Рияде.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно. Уменьшенный формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение так называемой Формулы мира в Украине и планов по продвижению этого процесса, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем",

- сказано в материале.



Источники утверждают, прогресс достигнуть так и не удалось. Уточняется, что Украина и ее союзники сопротивляются призывам стран "глобального Юга" напрямую взаимодействовать с РФ.