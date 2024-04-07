



Bloomberg: Китай предоставляет России данные георазведки

США предупреждают союзников, что Китай усилил поддержку России, в том числе путем предоставления геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в ее войне против Украины.



По словам людей, знакомых с ситуацией, на фоне признаков продолжающейся военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков.



Поддержка Китая также включает в себя оптику, топливо для ракет и расширение космического сотрудничества, сказал один из источников.



Президент Джо Байден выразил обеспокоенность Си Цзиньпину во время разговора на этой неделе по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы, включая станки, оптику, нитроцеллюлозу, микроэлектронику и турбореактивные двигатели, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.



Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на просьбу о комментариях во время праздничных выходных.



Пекин также еще не сообщил, примет ли он участие в саммите, который Украина организует для согласования ключевых принципов, на основе которых будет строиться будущее мирное урегулирование с Россией.



Поддержка Китая Россией в последние месяцы усилилась, говорят люди, которые говорили на условиях анонимности для обсуждения частных вопросов. Госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе проинформировал европейских союзников о масштабах и значении поддержки Китая, а также о необходимости сделать больше для ее сокращения, сказал один из источников.



Блинкен попросил союзников поднять проблему напрямую с Китаем и принять меры против китайских предприятий и компаний, сообщил другой человек, знакомый с ходом обсуждений.



Газета Financial Times впервые сообщила о некоторых сообщениях, переданных Блинкеном на встречах с союзниками по НАТО.



По словам источников, США и их союзники будут стремиться донести до Пекина свои опасения и активизировать усилия по пресечению поддержки Китаем российской оборонной промышленности.



Министр финансов Джанет Йеллен также предупредила на этой неделе о “значительных последствиях”, если будет обнаружено, что компании, в том числе китайские, оказывают материальную поддержку войне России против Украины и ее военно-промышленной базы.



Беспокойство возникает на фоне того, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерии, а ее союзники терпят неудачу в попытках пополнить запасы Киева. Тем временем Россия смогла увеличить внутреннее производство вооружений, продолжает импортировать ключевые компоненты через сеть третьих стран и получает снаряды и другое вооружение от таких стран, как Северная Корея и Иран.





