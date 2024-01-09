



Блинкен: суд против Израиля в МУС - необоснован

Госсекретарь США Блинкен выступил категорически против иска в Международный уголовный суд в Гааге, который подала ЮАР, обвинив Израиль в "геноциде палестинцев".



Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Тель-Авиве.



"Мы считаем, что иск против Израиля в МУС отвлекает международное внимание. Утверждение о том, что Израиль совершает геноцид, необоснованно – особенно в свете того факта, что ХАМАС продолжает призывать к уничтожению Израиля", - сказал Блинкен.



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По словам главы Госдепа, он встретился с лидерами арабских стран, которые обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке.



"Все они выразили глубокую обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Газе и количества убитых мирных жителей. В ходе своих переговоров в Израиле я подчеркивал, что в Газу следует привозить больше продовольствия, воды и медикаментов и более эффективно распределять их. Израилю необходимо устранить препятствия на пути доставки помощи в Газу через все пограничные переходы», - добавил он.



Блинкен добавил, что в ходе переговоров сказад премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что США выступают против любого предложения по "переселению палестинцев" за пределы Газы. "Нетаниягу пообещал мне, что это является политикой Израиля", - добавил он.

