



Блинкен: страны Европы должны арестовать Путина и передать его МУС

Любая европейская страна должна арестовать президента России Владимира Путина, если тот ее посетит.



По данным CNN, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.



"Я думаю, что любой, кто является стороной в Международном уголовном суде и имеет обязательства, должен выполнять свои обязательства", — сказал Блинкен.



Таким образом он ответил на вопрос сенатора-республиканца Линдси Грэма на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям. Блинкен не стал говорить, передадут ли власти США президента РФ МУС, если тот приедет. По его словам, Америка не является стороной в суде.



"Я не думаю, что у него есть какие-либо планы приехать сюда в ближайшее время", — лаконично добавил Блинкен.



Уточняется, что за последние годы Путин практически не покидал Россию, а в США не ездил с 2015 года.



