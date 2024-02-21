



Блинкен: США не согласны с мнением Лулы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Луису Инасиу Луле да Силве, что Соединенные Штаты не согласны с противоречивыми высказываниями бразильского лидера, сравнившего действия Израиля в Газе с Холокостом, сообщает американский чиновник.



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Блинкен "ясно дал понять, что мы не согласны с этими комментариями" в ходе более чем 90-минутной встречи с Лулой, сказал журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента, отметив, что во время беседы в президентском дворце в Бразилиа между ними состоялся "откровенный разговор".

