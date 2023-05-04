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Блинкен: Нет доказательств готовности РФ к переговорам для прекращения войны
04.05.2023 18:37 Ирина Демьянова

Блинкен: Нет доказательств готовности РФ к переговорам для прекращения войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сейчас не готова к серьезным переговорам о прекращении развязанной ею войны против Украины.
Об этом он сказал в разговоре с обозревателем Washington Post Дэвидом Игнатиусом, который приводит пресс-служба Госдепа США.

"Нет никаких доказательств того, что Россия готова к серьезной дипломатии. Наоборот, мы стали свидетелями ужасных нападений на гражданские объекты в Украине только за последнюю неделю", – отметил госсекретарь.

По его словам, для того, чтобы РФ начала переговоры, "должны произойти глубокие изменения в сознании Путина и в сознании России".

Напомним, накануне глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Россия рано или поздно захочет переговоров с Украиной, когда поймет, что потери превышают выгоды.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подчеркнул, что мир в Украине после завершения войны должен быть создан на условиях Киева.

 

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