



Bild: Бундестаг раскритиковал решение МИД Германии финансировать UNRWA

В начале этого года Германия приостановила выплаты UNRWA. Это произошло после серии публикаций в западных СМИ о связях UNRWA с боевиками ХАМАС.



Израильские органы безопасности опознали среди нескольких сотрудников UNRWA террористов, устроивших резню 7 октября прошлого года. Израиль утверждает, что в общей сложности около двух тысяч работников UNRWA являются членами террористических организаций.



Несмотря на это, МИД ФРГ принял решение возобновить выплаты в бюджет UNRWA. Решение министерства основывается на отчете о расследовании прозвучавших обвинений — его подготовили три института, которые в прошлом подозревали в предвзятой агитации против Израиля. В документе говорится, что нарушения нейтралитета со стороны сотрудников UNRWA проявляются в форме “постов в социальных сетях, особенно после случаев насилия в отношении коллег или родственников”.



“Несмотря на огромное количество доказательств и очевидную причастность UNRWA, комиссия, назначенная ООН, не обнаружила никаких нарушений. Это ещё раз доказывает острую необходимость реформирования организаций ООН”, — сказал в разговоре с BILD депутат Бундестага от СвДП Райнер Семет.



Майкл Линк и Кристоф Мейер из СвДП назвали возобновление сотрудничества с UNRWA “поспешным и односторонним решением”.



Эксперт по международному праву Вольф Хейнтчел фон Хейнег считает, что Министерству иностранных дел ФРГ нужно соблюдать предельную осторожность.



“Просто полагаться на этот отчет, который вызывает вопросы, без гарантий и собственных исследований недостаточно. В противном случае возможная поддержка терроризма могла бы иметь соответствующие правовые последствия”, — отметил он.



