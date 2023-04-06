



Берлускони снова попал в больницу: подозревают лейкемию

Здоровье Сильвио Берлускони ухудшается. Бывший премьер-министр Италии был госпитализирован в миланскую больницу и находится в реанимации из-за дыхательной недостаточности. Его состояние стабильное, сообщает Еuronews.



Как сообщило издание Corriere della Sera, у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию - серьезное заболевание клеток крови.



Десять дней назад, напомнила итальянская газета, 86-летний политик попал в больницу Святого Рафаэля в Милане для обследования. Однако тогда его выписку, которую ожидали в течение 24-36 часов, отложили на четыре дня.



2 апреля бывший премьер снова вернулся в больницу. Вскоре после этого появилась информация, что политик в реанимации. Первые сообщения говорили о проблемах с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии, однако дело оказалось не только в этом.



"Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Боли, которые мучают его, и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму", - говорится в публикации.



Политик в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания, он часто лежал в больницах для контроля за здоровьем.