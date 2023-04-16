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Берлускони перевели из реанимации
16.04.2023 21:22 Ирина Демьянова

Берлускони перевели из реанимации

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покидает отделение интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле, его переводят в обычную палату.

Об этом сообщает ANSA.

86-летний Берлускони провел 12 дней в реанимации после госпитализации с легочной инфекцией.

Врачи в воскресенье сообщили, что перевод стал возможным из-за "постоянного улучшения" клинической картины Берлускони. Теперь он будет находиться в обычной больничной палате.

Ранее врачи подтвердили, что экс-премьер Италии уже некоторое время болен лейкемией.

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, в последние годы имел несколько эпизодов ухудшения здоровья.

 

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