



Бербок: четверо освобожденных из Газы имеют двойное гражданство

Четверо из освобожденных сегодня заложников имеют двойное гражданство - Израиля и Германии.



Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.



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Ранее в ЦАХАЛе подтвердили, что 22 заложника доставлены на авиабазу на юге Израиля, откуда их транспортируют после еще одного медицинского осмотра в медицинские учреждения.



Еще две заложницы были отправлены машинами скорой помощи напрямую в больницу.