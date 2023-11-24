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Бербок: четверо освобожденных из Газы имеют двойное гражданство
24.11.2023 21:10 Алина Груднева

Бербок: четверо освобожденных из Газы имеют двойное гражданство

Четверо из освобожденных сегодня заложников имеют двойное гражданство - Израиля и Германии.

Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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Ранее в ЦАХАЛе подтвердили, что 22 заложника доставлены на авиабазу на юге Израиля, откуда их транспортируют после еще одного медицинского осмотра в медицинские учреждения.

Еще две заложницы были отправлены машинами скорой помощи напрямую в больницу.

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