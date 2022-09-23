



Беннет обрушился с критикой на Лапида

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет обрушился с критикой на Яира Лапида после его заявления о двух государствах на Генассамблее ООН. По его мнению, нет смысла поднимать вопрос о решении двух государств перед Организацией Объединенных Наций.



"Нет места или логики поднимать идею палестинского государства. Мы должны четко сказать. Между Средиземным морем и рекой Иордан нет места для другого государства. Не только из-за нашего права на землю, но и потому, что практически нет шансов на успех дипломатического процесса с палестинцами", — написал Беннет в Facebook.



В стороне не осталась и Аелет Шакед.



"Лапид не имеет общественной законности, чтобы осложнять Израиль комментариями, которые нанесут вред стране. Лапид представляет только себя, а не правительство. Палестинское государство опасно для Государства Израиль", - написала она в Twitter.