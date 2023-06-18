



Бен-Гвир: юридический советник срывает аресты главарей арабской мафии

Министр национальной безопасности Бен Габир заявил , что его возмущает несогласие юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара с административными арестами против высокопоставленных членов преступных организаций в арабском секторе .



"Уже месяц назад полиция подала запрос на административные аресты ряда высокопоставленных чиновников крупных преступных организаций", - сказал он в своем заявлении и утверждает, что Гали Бахарав-Миара сорвала их аресты.



"Некоторые из этих бандитов сами были замешаны в убийствах, которые можно было бы предотвратить, если бы юридический советник не препятствовала их аресту", - продолжил он. "Поражает легкость, с которой юридический советник одобряет административные аресты мальчиков, подозреваемых в нарушении общественного порядка в Хаваре, в отличие от ее несогласия с административным арестом главарей мафии с кровью на руках".