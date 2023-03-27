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Бен-Гвир: реформа пройдет
27.03.2023 20:03 Алина Груднева

Бен-Гвир: реформа пройдет

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир незадолго до запланированного обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации сказал, что правовая реформа так или иначе будет проведена.

Об этом он написал в Twitter.

"Реформа пройдет. Будет создана Национальная гвардия. Бюджет, который я запросил для Министерства внутренней безопасности, будет принят полностью", - подчеркнул он.

По словам Бен-Гвира, коалицию "никто не испугает", а решение народа "никому не удастся изменить".

Ранее он сообщил, что Нетаниягу пообещал провести правовую реформу к концу июля, если во время парламентских каникул не будет достигнуто договоренностей.

 

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