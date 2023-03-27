



Бен-Гвир: реформа пройдет

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир незадолго до запланированного обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации сказал, что правовая реформа так или иначе будет проведена.



Об этом он написал в Twitter.



"Реформа пройдет. Будет создана Национальная гвардия. Бюджет, который я запросил для Министерства внутренней безопасности, будет принят полностью", - подчеркнул он.



По словам Бен-Гвира, коалицию "никто не испугает", а решение народа "никому не удастся изменить".



Ранее он сообщил, что Нетаниягу пообещал провести правовую реформу к концу июля, если во время парламентских каникул не будет достигнуто договоренностей.



