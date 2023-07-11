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Беларусь впервые официально подтвердила прибытие ЧВК "Вагнер"
11.07.2023 14:12 Алина Груднева

Беларусь впервые официально подтвердила прибытие ЧВК "Вагнер"

В Беларуси впервые подтвердили информацию о прибытии ЧВК "Вагнер" на полигоны.

Соответствующий комментарий предоставила пресс-служба Минобороны республики.

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны Беларуси также процитировали слова Александра Лукашенко, который буквально за неделю до этого отрицал данные о присутствии "вагнеровцев".

"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно", - подчеркнул Лукашенко.

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