



Беларусь впервые официально подтвердила прибытие ЧВК "Вагнер"

В Беларуси впервые подтвердили информацию о прибытии ЧВК "Вагнер" на полигоны.



Соответствующий комментарий предоставила пресс-служба Минобороны республики.



"По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", — сообщили в оборонном ведомстве.



В Минобороны Беларуси также процитировали слова Александра Лукашенко, который буквально за неделю до этого отрицал данные о присутствии "вагнеровцев".



"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно", - подчеркнул Лукашенко.