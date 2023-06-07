



Беларусь проиграла Словении выборы в Совет безопасности ООН

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций избрала новых членов в состав Совета Безопасности. В восточноевропейской группе Словения набрала больше голосов, чем Беларусь. Об этом сообщает Reuters.



Беларусь и Словения претендовали на место в Совбезе от восточноевропейской группы стран. Словения набрала 153 голоса, Беларусь – всего 38. Места в Совбезе ООН получили Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Словения и Южная Корея. Они будут находиться в этом органе в течение двух лет.



Совет Безопасности является единственным органом ООН, который может принимать юридически обязательные решения, такие как введение санкций и разрешение на применение силы. Она имеет пять постоянных членов с правом вето: Великобританию, Китай, Францию, Россию и Соединенные Штаты.



Для обеспечения географического консульства места распределяются меж региональными группами. Если кандидаты не имеют конкурентов в своей группе, им все равно нужно заручиться поддержкой более двух третей Генеральной Ассамблеи.