



Беларусь продлевает учения уже 71 неделю подряд

Беларусь продлила совместные с Россией военные учения до 11 сентября.



По данным Telegram-канала мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", они продолжаются уже 71-ю неделю подряд.



В частности, до 8 сентября учения продолжатся на полигоне "Осиповичский". С 4 по 9 сентября их продлили на следующих полигонах: 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район), полигон "Брестский" (Брестский район), полигон "Лепельский" (Лепельский район).



До 10 сентября учения продлили на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район). До 11 числа мероприятия проводятся на полигоне "Гожский" (Гродненский район) и на 230 общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский район).