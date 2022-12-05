



Базы стратегической авиации в РФ не защищены даже земляными насыпями

Российские патриотические каналы бьют тревогу в связи с “перспективой утраты ядерного сдерживания” из-за той необъяснимой легкости, с которой были нанесены удары по аэродрам стратегической авиации в Энгельсе и Дягилево.



Один из самых популярных z-каналов, Военный осведомитель" пишет: "Бараны в тылу продолжают демонстрировать свою абсолютную профнепригодность. Этих людей ничему не научили ни Саки в Крыму, ни Веретье в Псковской области, ни даже попытка удара беспилотникам по Шайковке , где базируются Ту-22М3. То есть тенденция ударов по аэродромам ВКС, а тем более авиации с ракетами большой дальности, была очевидна.



Иногда нам кажется, что этим людям можно бомбу в карман подсунуть - они все равно ничего не заметят, а если и заметят, то скажут что всё так и было запланировано. До сих пор аэродромы даже со стратегической авиацией не могут прикрыть ЗРПК с установленными РЛС с АФАР (например, «Панцирь-СМ») как раз для противостояния небольшим коммерческим дронами, которыми украинские диверсанты атакуют объекты на территории России практически с самого начала боевых действий.



Повернутые на войне пишут, что на Энгельсе нет ни габионов, ни обваловки. Можно вспомнить атаку беспилотниками на Хмеймим в новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год, где даже, по сути, на прифронтовом аэродроме также не было никаких средств защиты авиации. Габионы выставлять начали уже после атаки, которая унесла жизни нескольких человек и вывела из строя технику. А затем через несколько лет появились и, о чудо, ангары. Так и сейчас постфактом побегут выставлять габионы и фотографировать их наличие. Когда уже не надо. А затем снова про все забудут."



