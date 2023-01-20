



Барселона намерена разорвать связи с Тель-Авивом

В следующем месяце Барселона может разорвать союз городов-побратимов с Тель-Авивом из-за "преступлений, которые Израиль совершает против палестинского народа". При этом столица испанского региона Каталония будет поддерживать официальные отношения с Газой, которая находится под контролем террористической группировки ХАМАС.



Об этом сообщает Ynet.



Городской совет Барселоны обсудит это предложение, инициированное крайне левыми партиями и антиизраильским движением BDS. Петицию, призывающую к прекращению связей с Тель-Авивом, подписали 5000 человек.



"Израиль совершает преступления против палестинского народа, убивает тысячи палестинцев, в том числе сотни детей, и укрепляет израильский проект этнических чисток и режим апартеида. Африка. Это требование палестинского народа. Давайте разорвем связи с Израилем до тех пор, пока он не будет уважать свои права", - говорится в петиции.



Отмечается, что Израиль работает над тем, чтобы помешать этой инициативе по дипломатическим каналам, и местная еврейская община помогает в этом.

