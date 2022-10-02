



Бар-Лев сравнил Нетаниягу с Насраллой

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сравнил лидера оппозиции с генсеком "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на слова Биньямина Нетаниягу, который раскритиковал премьер-министра Яира Лапида на фоне формирующегося соглашения между Израилем и Ливаном по поводу демаркации морских границ.

"Нетаниягу ведет себя точно так же, как Насралла. Что Насралла делает в Ливане? Он нападает на ливанское правительство, которое якобы сдается. Точно то же самое делает здесь Нетаниягу. Он понятия не имеет, что происходит. Единственное, о чем он имеет представление, это годы, когда он был премьер-министром", - сказал он.

Бар-Лев считает, что вся эта политика сбивает общественность с толку и вводит ее в заблуждение.

"Нет сомнений в том, что Нетаниягу наносит ущерб безопасности Государства Израиль своими безответственными заявлениями", - сказал он.

Напомним, ранее Нетаниягу сказал, что Яир Лапид "позорно капитулировал перед угрозами Насраллы".

"Он передает "Хизбалле" суверенную территорию Государства Израиль с огромным газовым месторождением, которое принадлежит вам, гражданам Израиля. Он делает это без обсуждения в Кнессете и без референдума. У Лапида нет мандата на передачу враждебному государству суверенных территорий и стратегических активов, принадлежащих всем нам", - говорил он.