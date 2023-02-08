



Байден: США будут поддерживать Украину в войне до победы

Президент США Джо Байден отметил, что Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом он заявил во время выступления перед обеими палатами Конгресса, сообщает Голоса Америки.



"Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.



По словам американского лидера, США сделали "то, что умеют лучше всего" - объединили НАТО, возглавили глобальную коалицию помощи Украине и продолжают поддерживать наш народ. Он добавил, что война РФ в Украине и коронавирус вызвали глобальную инфляцию.



"Инфляция - это глобальная проблема, из-за пандемии и из-за того, что война Путина разрушила поставки энергии и продовольствия", - отметил Байден.



Президент США уверен, что вторжение Путина в Украину - это тест, во время которого Америке стоит ответить на важные для себя вопросы.



"Мы сохраним наши основные базовые принципы? Мы будем бороться с терроризмом? Мы защитим демократию? Это очень важно и для этого необходимо поддерживать мир, пресекая действия агрессора, который угрожает вашей безопасности. И через год мы знаем ответ: да, мы сделаем это. И мы это сделали", - заявил Байден.



Напомним, что Украине удалось разблокировать вопрос передачи почти всех необходимых в войне видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет. 3 февраля власти США официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него вошли и боеприпасы GLSDB. При этом сроки поставки официально озвучены не были.