



Байден придумал способ, как защитить Украину от "мясника Путина"

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина мясником и рассказал, как можно было бы помочь защитить Украину от него. Об этом американский президент заявил во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине.



Байден говорил о возможности привлечения дополнительных средств путем повышения налогов для миллиардеров в США.



Он отметил, что если бы миллиардеры платили 25% федерального налога, это позволило бы собрать до 400 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.



"Представьте, что мы могли бы с ними сделать... Мы могли бы сделать так много вещей – последовательных, – в том числе, наконец, обеспечить Украину защитой от этого мясника Путина", – сказал Байден.



Напомним, в феврале Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". В Кремле эти слова уже назвали "позором".