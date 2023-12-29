



Байден: цели Путина не изменились, его нужно остановить

Президент США Джо Байден резко воспринял очередной массированный обстрел Украины Россией, в результате которого погибли десятки мирных жителей.



"Это суровое напоминание всему миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и поработить ее народ. Его необходимо остановить", - сказал Байден.



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По словам американского лидера, Конгресс должен одобрить новое финансирование помощи, чтобы Украина получила оружие и жизненно важные системы ПВО для защиты.



"Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений. Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы", - добавил он.