



БАГАЦ отклонил требование созвать кабинет для обсуждения боеготовности армии

Сегодня, 14 сентября, БАГАЦ отклонил ходатайство о том, чтобы обязать премьер-министра созвать правительство или кабинет министров для обсуждения состояния боеспособности армии.



Решение суда было обусловлено тем, что "фактический посыл, на котором основывается петиция, в части утверждения об отказе премьер-министра обсуждать "состояние боеспособности ЦАХАЛа", является слабым и крайне неудовлетворительным.



Заявители опираются на утверждения, согласно которым, "насколько им известно", различные стороны обращались к премьер-министру по этому вопросу, а также на различные публикации в СМИ. Утверждения о существовании "чрезвычайного положения" также основаны на "сообщениях в СМИ", согласно которым премьер-министр был проинформирован о снижении уровня компетентности ЦАХАЛа.



В постановлении суда также написано, что "петиция не только не основана на минимальной фактической базе, о чем уже говорилось, но и ответы, данные ответчиками на запросы заявителей, предшествовавшие петиции, прямо противоречат изложенным в ней утверждениям. И это без какого-либо ответа со стороны заявителей, кроме их общего утверждения, что это ответы, в которых "нет ничего и половины" и "они не по делу".