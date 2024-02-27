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Австрия "усаживает" Украину и РФ за стол переговоров
27.02.2024 11:23 Mignews

Австрия "усаживает" Украину и РФ за стол переговоров

Необходимо сесть за стол переговоров с РФ и обсудить прекращение войны в Украине. Для этого можно привлечь БРИКС. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает El Mundo.

На третий год полномасштабного российского вторжения необходимо "сделать больше", чтобы прекратить боевые действия, считает он.

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Канцлер Австрии предложил в переговорный процесс привлечь такие государства, такие как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, которые вместе с Россией образуют группу БРИКС.
 
"Австрия всегда имела жесткую позицию по поводу конфликта, а именно: Россия не должна добиться успеха, но если это поможет, я снова полечу в Москву", – сказал Карл Нехаммер.

Канцлер признался: его сильно беспокоит то, что агрессивная война России в Украине может перерасти в великую войну между Востоком и Западом – например, если вслед за оружием НАТО в Украине появятся солдаты НАТО.
 
"Втягивание в полномасштабную войну не принесет нам больше безопасности", – резюмировал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
 

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