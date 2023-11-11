



Австралия предлагает климатическое убежище гражданам Тувалу

Австралия предложила гражданам Тувалу убежище в связи с катастрофическими последствиями изменения климата, заключив новое историческое соглашение.



Тувалу - ряд низко расположенных атоллов в Тихом океане - входит в число стран, наиболее подверженных риску повышения уровня моря.



В стране проживает 11 200 человек, и она неоднократно призывала к более активным действиям по борьбе с изменением климата.



Премьер-министр Тувалу Каузеа Натано назвал его "маяком надежды" и "не просто вехой, а гигантским скачком вперед в нашей совместной миссии по обеспечению региональной стабильности, устойчивости и процветания".



Новые визы будут выдаваться до 280 человек в год, что позволит им жить, работать и учиться в Австралии.



Это первый случай, когда Австралия предлагает иностранным гражданам вид на жительство в связи с угрозой изменения климата, сообщает Австралийская телерадиовещательная корпорация.