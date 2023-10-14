



Австралия отменила рейсы из Израиля

Два запланированных рейса по эвакуации австралийцев, застрявших в Израиле, были отменены на фоне растущих опасений эскалации насилия в регионе. Правительство Австралии заявило, что работает над альтернативными путями доставки людей в безопасное место.



Отмена двух запланированных рейсов произошла в связи с тем, что Австралия повторила призыв администрации Байдена к Израилю действовать по правилам войны в ответ на нападения ХАМАС, одновременно пообещав выделить дополнительные 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь гражданским лицам, пострадавшим от конфликта в Газе.



Тысячи людей бежали в южную часть Газы перед ожидаемым наземным вторжением в блокированную полосу. Qantas заявила, что отменила эвакуационные рейсы из Тель-Авива из-за сообщений об ухудшении ситуации с безопасностью на месте.



Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила Sky News в субботу, что более 800 австралийцам удалось покинуть Израиль с начала войны, в том числе на рейсах Qantas в Лондон, но о есть гораздо больше людей, которые стремятся уехать.

