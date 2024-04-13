



Austrian Airlines отменила рейсы в Тегеран

Austrian Airlines объявила о приостановке полетов из Вены в Тегеран до следующего четверга, 18 апреля, в ответ на “эскалацию ситуации в регионе”.



Заявление было сделано после призыва Министерства иностранных дел Австрии к гражданам покинуть Иран.



Аналогичное заявление опубликовало и министерство иностранных дел Германии, а вчера вечером немецкая авиакомпания “Люфтганза” также объявила о продлении задержки рейсов в Тегеран до 18 апреля “из соображений безопасности, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке”.



Кроме того, ряд стран выпустили предупреждения о поездках в Иран, Израиль и другие страны региона.



