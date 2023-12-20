



Асад: "Холокост - это ложь, сфабрикованная для оправдания создания Израиля"

Президент Сирии Башар Асад заявил, что нет никаких доказательств того, что шесть миллионов евреев были убиты во время Холокоста, и обвинил Соединенные Штаты в финансировании немецкой нацистской партии.



На видеозаписи выступления Асада, переведенной и опубликованной Ближневосточным институтом медиаисследований (MEMRI), видно, как Асад говорит, что "нет никаких доказательств того, что шесть миллионов евреев были убиты" во время Холокоста.



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"Правда, были концентрационные лагеря, но что показывает, что это политизированный вопрос, а не гуманитарный и не настоящий, так это то, что мы говорим об этих шести миллионах, но почему мы не говорим о 26 миллионах советских людей, которые были убиты в той войне? Неужели эти шесть миллионов более ценны?"



По словам Асада, вопрос о Холокосте "был политизирован, чтобы фальсифицировать правду и впоследствии подготовить переселение евреев из Европы в "Палестину".



Во время своего выступления Асад также заявил, что США финансировали нацистскую партию, что позволило ее лидеру Адольфу Гитлеру прийти к власти в 1933 году.



"Большинство из нас не знает, что подъем нацизма между двумя мировыми войнами произошел при поддержке Америки", - сказал Асад. "Всех интересует вопрос: "Как получилось, что, несмотря на крах Германии и ограничения в Европе, нацизму позволили подняться и создать армию? Это было сделано при американской поддержке, с помощью денег, кредитов и инвестиций".

