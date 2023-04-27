Армия Судана согласилась продлить перемирие
В четверг, 27 апреля, армия Судана согласилась продлить действующее перемирие еще на 72 часа.
Согласно официальному заявлению Вооруженных сил страны, его действие вступит в силу с момента окончания текущего режима прекращения огня - в полночь пятницы в пятницу.
Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что внимание Вашингтона сосредоточено на продлении режима прекращения огня в Судане.
По его словам, перемирие позволило уменьшить насилие в Судане и помогло эвакуации граждан других стран.