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Армия Судана согласилась продлить перемирие
27.04.2023 22:06 Алина Груднева

Армия Судана согласилась продлить перемирие

В четверг, 27 апреля, армия Судана согласилась продлить действующее перемирие еще на 72 часа.

Согласно официальному заявлению Вооруженных сил страны, его действие вступит в силу с момента окончания текущего режима прекращения огня - в полночь пятницы в пятницу.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что внимание Вашингтона сосредоточено на продлении режима прекращения огня в Судане.

По его словам, перемирие позволило уменьшить насилие в Судане и помогло эвакуации граждан других стран.

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