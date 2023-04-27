



Армия Судана согласилась продлить перемирие

В четверг, 27 апреля, армия Судана согласилась продлить действующее перемирие еще на 72 часа.



Согласно официальному заявлению Вооруженных сил страны, его действие вступит в силу с момента окончания текущего режима прекращения огня - в полночь пятницы в пятницу.



Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что внимание Вашингтона сосредоточено на продлении режима прекращения огня в Судане.



По его словам, перемирие позволило уменьшить насилие в Судане и помогло эвакуации граждан других стран.