



Армения "становится ближе" к НАТО

Высокопоставленный представитель НАТО вновь похвалил Армению за отход от России и стремление к более тесным связям с возглавляемым США альянсом, что вызвало очередное реакцию со стороны России в адрес Еревана.



"Мы очень воодушевлены теми решениями, которые Армения решила принять в своей внешней и оборонной политике, тем сдвигом, который она решила осуществить", - сказал Хавьер Коломина, специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии, в интервью агентству Арменпресс, опубликованном в среду, 31 января.



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"Я знаю, что это решение трудновыполнимо и, вероятно, займет много времени, но, конечно, мы поощряем наших партнеров сближаться с нами, и именно это делает Армения", - сказал Коломина, добавив, что армянские лидеры заверили его в Ереване на прошлой неделе, что они продолжат "наращивать сотрудничество" с НАТО.



Посланник сообщил, что обе стороны близки к разработке новой "индивидуальной программы партнерства", которая будет способствовать более тесному партнерству Армении с НАТО. Он не сообщил подробностей плана действий, сказав лишь, что в нем будут поставлены "довольно амбициозные цели".



Министерство иностранных дел России необычайно быстро прокомментировало высказывания Коломины, прозвучавшие на фоне беспрецедентной напряженности в отношениях России с Арменией. Оно предупредило, что сближение с НАТО может обернуться для страны Южного Кавказа только новыми неприятностями.



"Мы уже видели, к чему приводит близость к НАТО: вовлечение в конфликты, потеря суверенитета и независимости, подчинение иностранному планированию во всех сферах и, самое главное, отсутствие возможности реализовать собственные национальные интересы", - заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге в Москве.



"Армении, наверное, стоит... открыть карту и посмотреть на регион, на страны, между которыми она находится... Запад всем дает обещания, и мне просто интересно, какие из них выполнены и где", - сказала она.

