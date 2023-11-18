



Армения и Азербайджан согласовали основные принципы мира

Армения и Азербайджан согласовали ключевые принципы мирного договора между двумя странами.



По данным издания MAMUL, информацию об этом подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.



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"У нас есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость состоит в том, что основные принципы мира были достигнуты", - подтвердил он.



По словам Пашиняна, плохая новость заключается в том, что обе страны до сих пор ведут переговоры "на разных дипломатических языках", не достигая взаимопонимания.



"На это есть и объективные причины. Длительный конфликт с определенным историческим контекстом, тысячи жертв, чьи родственники затрудняются смотреть в глаза, десятки заключенных, чьи семьи не имеют ответов на вопросы, десятилетиями царящая атмосфера ненависти и подозрения, что под конструктивными заявлениями скрываются недобрые намерения", - пояснил Пашинян.

