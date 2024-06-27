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Армения готова к нормализации отношений с Турцией
27.06.2024 18:30 Алина Груднева

Армения готова к нормализации отношений с Турцией

Армения готова пойти на нормализацию отношений с Турцией, которая уже давно поддерживает Азербайджан.

По данным "Новости-Армения", такое заявление сделал министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

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"Армения готова установить с Турцией дипломатические отношения и открыть границы", - сказал он.

По словам Мирзояна, во время диелога с турецкими коллегами стороны достигли "конкретных договоренностей", чтобы очертить дальнейшие шаги в направлении полноценной нормализации.

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