



Армения готова к нормализации отношений с Турцией

Армения готова пойти на нормализацию отношений с Турцией, которая уже давно поддерживает Азербайджан.



По данным "Новости-Армения", такое заявление сделал министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.



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"Армения готова установить с Турцией дипломатические отношения и открыть границы", - сказал он.



По словам Мирзояна, во время диелога с турецкими коллегами стороны достигли "конкретных договоренностей", чтобы очертить дальнейшие шаги в направлении полноценной нормализации.