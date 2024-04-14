



Аргентина поддержала право Израиля на защиту от Ирана

Президент Аргентины Хавьер Милей прокомментировал массированную атаку Ирана на Израиль.



Он выразил солидарность и непоколебимую приверженность Еврейскому Государству ввиду нападений, инициированных Исламской Республикой.



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"Аргентина признает право Израиля на самозащиту и твердо поддерживает государство в защите своего суверенитета, особенно против режимов, которые поощряют терроризм и стремятся уничтожить западную цивилизацию", - подчеркнул он.