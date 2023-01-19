



Арье Дери: Вы нас – в дверь, а мы – в окно.

Председатель ШАС Арье Дери заявил депутатам парламента от партии в среду вечером, что он “намерен продолжать революцию, которую наши коллеги начали, с еще большей силой. Они закрывают перед нами дверь, поэтому мы войдем через окно. Они закрывают окно от нас, так мы прорвемся через потолок”. Это произошло после того, как в среду днем ​​Высокий суд постановил, что Дери не может быть назначен министром из-за его прошлых нарушений закона.



Политики всего политического спектра отреагировали на принятое в среду решение Высокого суда, лишившее председателя ШАС Арье Дери возможности занимать пост министра.



“Если Дери не уволят, правительство нарушит закон”, – заявил лидер оппозиции Яир Лапид. “Правительство, которое не соблюдает закон, является незаконным правительством. Оно больше не может требовать от граждан соблюдения закона”.

אם אריה דרעי לא יפוטר, ממשלת ישראל עוברת על החוק. ממשלה שאינה מצייתת לחוק, היא ממשלה לא חוקית. היא לא יכולה יותר לדרוש מהאזרחים לציית לחוק.

אם אריה דרעי לא יפוטר, ישראל תקלע למשבר חוקתי חסר תקדים והיא כבר לא תהיה דמוקרטיה ולא תהיה מדינת חוק. pic.twitter.com/TXkxdZpAht — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 18, 2023

MK Rabbi Aryeh Deri makes a statement after the Badatz (high court) passed its decision of not allowing him to be a minister in the current government. pic.twitter.com/tf8JJUUXQ7 — Alan Silver Breaking News. (@BreakingAlan) January 18, 2023

“Мы с шоком, болью и глубокой скорбью восприняли решение в отношении вице-премьера, министра Арье Дери. Его выдающиеся способности и огромный опыт нужны Израилю в эти непростые дни больше, чем когда-либо”, – прокомментировали решение главы коалиции. “Мы будем действовать любым доступным нам законным способом, чтобы исправить несправедливость и серьезный ущерб, нанесенный демократическому решению”.ШАС ответил так: “Верховный суд, утверждает, что заботится о меньшинствах, но сегодня отбросил голоса 400 000 избирателей. Избиратели ШАС шли на выборы, зная все о председателе ШАС Арье Дери. Сегодня суд фактически постановил, что выборы бессмысленны. Решение суда политическое и запятнано крайней необоснованностью”.Министр финансов депутат Кнессета Бецалель Смотрич также выразил свое мнение: “Левые утверждают, что демократия в опасности, и это именно так. Не может быть, чтобы в демократическом государстве 10 судей принимали решение вместо большинства граждан Израиля”.“Очевидно, что решение суда тяжело для многих граждан. Но в демократической стране решение суда уважают правые и левые. Перед законом все равны. Нетаниягу и Дери должны проявить ответственность и уважать решение суда”, – обозначидл свою позицию лидер “Аводы” Мерав Михаэли. “Любое другое решение – это бунт израильского правительства, позволяющего любому нарушать закон и не уважать решения судов”.Министр национальной безопасности и председатель “Оцма Йегудит” Итамар Бен-Гвир заявил: “Те, кто совершил правовую революцию без согласия народа, не понимают, что люди приняли взвешенное решение на последних выборах”.Высказал свое мнение и лидер “Яадут а-Тора” Ицхак Гольдкнопф: Решение о дисквалификации Дери – еще один пример причин, приведших к кризису народного доверия к правовой системе Израиля”.В заявлении “А-Махане а-Мамлахти” говорится: “Израиль – это правовое государство, и решение Высокого суда следует уважать”.Министр юстиции Ярив Левин, возглавляющий судебную реформу, считает, что “сегодня граждане Израиля получили абсурдное сообщение от Верховного суда, согласно которому их голосование на выборах аннулировано”. И пообещал сделать “все необходимое для того, чтобы эта вопиющая несправедливость была исправлена”.Вскоре после вынесения решения ШАС запустила кампанию в Твиттере с изображением бюллетеня для голосования ШАС и словами “Высокий суд дисквалифицировал мой голос”.