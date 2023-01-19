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Арье Дери: Вы нас – в дверь, а мы – в окно.
19.01.2023 09:23 Наталья Богинская

Арье Дери: Вы нас – в дверь, а мы – в окно.

Председатель ШАС Арье Дери заявил депутатам парламента от партии в среду вечером, что он “намерен продолжать революцию, которую наши коллеги начали, с еще большей силой. Они закрывают перед нами дверь, поэтому мы войдем через окно. Они закрывают окно от нас, так мы прорвемся через потолок”. Это произошло после того, как в среду днем ​​Высокий суд постановил, что Дери не может быть назначен министром из-за его прошлых нарушений закона. 

Политики всего политического спектра отреагировали на принятое в среду решение Высокого суда, лишившее председателя ШАС Арье Дери возможности занимать пост министра.

“Если Дери не уволят, правительство нарушит закон”, – заявил лидер оппозиции Яир Лапид. “Правительство, которое не соблюдает закон, является незаконным правительством. Оно больше не может требовать от граждан соблюдения закона”.


“Мы с шоком, болью и глубокой скорбью восприняли решение в отношении вице-премьера, министра Арье Дери. Его выдающиеся способности и огромный опыт нужны Израилю в эти непростые дни больше, чем когда-либо”, – прокомментировали решение главы коалиции. “Мы будем действовать любым доступным нам законным способом, чтобы исправить несправедливость и серьезный ущерб, нанесенный демократическому решению”.

ШАС ответил так: “Верховный суд, утверждает, что заботится о меньшинствах, но сегодня отбросил голоса 400 000 избирателей. Избиратели ШАС шли на выборы, зная все о председателе ШАС Арье Дери. Сегодня суд фактически постановил, что выборы бессмысленны. Решение суда политическое и запятнано крайней необоснованностью”.

Министр финансов депутат Кнессета Бецалель Смотрич также выразил свое мнение: “Левые утверждают, что демократия в опасности, и это именно так. Не может быть, чтобы в демократическом государстве 10 судей принимали решение вместо большинства граждан Израиля”.

“Очевидно, что решение суда тяжело для многих граждан. Но в демократической стране решение суда уважают правые и левые. Перед законом все равны. Нетаниягу и Дери должны проявить ответственность и уважать решение суда”, – обозначидл свою позицию лидер “Аводы” Мерав Михаэли. “Любое другое решение – это бунт израильского правительства, позволяющего любому нарушать закон и не уважать решения судов”.

Министр национальной безопасности и председатель “Оцма Йегудит” Итамар Бен-Гвир заявил: “Те, кто совершил правовую революцию без согласия народа, не понимают, что люди приняли взвешенное решение на последних выборах”.

Высказал свое мнение и лидер “Яадут а-Тора” Ицхак Гольдкнопф: Решение о дисквалификации Дери – еще один пример причин, приведших к кризису народного доверия к правовой системе Израиля”.

В заявлении “А-Махане а-Мамлахти” говорится: “Израиль – это правовое государство, и решение Высокого суда следует уважать”.

Министр юстиции Ярив Левин, возглавляющий судебную реформу, считает, что “сегодня граждане Израиля получили абсурдное сообщение от Верховного суда, согласно которому их голосование на выборах аннулировано”. И пообещал сделать “все необходимое для того, чтобы эта вопиющая несправедливость была исправлена”.

Вскоре после вынесения решения ШАС запустила кампанию в Твиттере с изображением бюллетеня для голосования ШАС и словами “Высокий суд дисквалифицировал мой голос”.

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