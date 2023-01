Арье Дери: Вы нас – в дверь, а мы – в окно.

Председатель ШАС Арье Дери заявил депутатам парламента от партии в среду вечером, что он “намерен продолжать революцию, которую наши коллеги начали, с еще большей силой. Они закрывают перед нами дверь, поэтому мы войдем через окно. Они закрывают окно от нас, так мы прорвемся через потолок”. Это произошло после того, как в среду днем ​​Высокий суд постановил, что Дери не может быть назначен министром из-за его прошлых нарушений закона.



Политики всего политического спектра отреагировали на принятое в среду решение Высокого суда, лишившее председателя ШАС Арье Дери возможности занимать пост министра.



“Если Дери не уволят, правительство нарушит закон”, – заявил лидер оппозиции Яир Лапид. “Правительство, которое не соблюдает закон, является незаконным правительством. Оно больше не может требовать от граждан соблюдения закона”.

