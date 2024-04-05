



Апелляция Навального поступила в суд уже после его смерти

Апелляционный суд РФ получил жалобу российского оппозиционера Алексея Навального на условия содержания в колонии уже после его смерти.



Об этом сообщает "Русская служба ВВС".



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Уточняется, что его апелляция поступила в суд 20 февраля, спустя четыре дня после его смерти. Он обжаловал отказ первой инстанции Верховного суда отменить ряд правил распорядка в ШИЗО.



Оппозиционер пытался доказать в суде, что ему приходилось "давиться кипятком и едой", а также он не успевал помыть или почистить овощи ложкой. По словам Навального, заключенным сократили время на прием пищи до 10-15 минут. Он пытался опротестовать такие меры еще во владимирской колонии. В августе прошлого года судья Ковровского суда Ирина Ким отказалась удовлетворить жалобу политика.



11 января судья Верховного суда Олег Нефедов тоже отклонил жалобу Навального. Также политик жаловался на то, что ему запрещали брать с собой в ШИЗО, куда его отправляли неоднократно, больше одной религиозной книги.