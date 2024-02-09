



Активы еще одного российского миллиардера ушли в пользу Украины

В пятницу, 9 февраля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов российского олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.



В соответствии с решением суда были конфискованы следующие активы:

100% акций ЧАО "Пентопак";

100% уставного капитала Дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".

Иван Саввиди - российский предприниматель греческого происхождения, имеющий тесную связь с властями России и правящей партией "Единая Россия". В частности, он президент Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий страны-террориста и ее лидера Владимира Путина, а также военнослужащих, участвующих в войне против Украины.Жена Ивана Саввиди Кирияки является номинальной владелицей ряда компаний, но бизнесом фактически владеет ее муж.Согласно рейтингу Forbes, Иван Саввиди и его семья владеют 1,7 млрд долларов - 71 место среди российских миллиардеров.