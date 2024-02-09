Активы еще одного российского миллиардера ушли в пользу Украины
В пятницу, 9 февраля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов российского олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
В соответствии с решением суда были конфискованы следующие активы:
- 100% акций ЧАО "Пентопак";
- 100% уставного капитала Дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".
Жена Ивана Саввиди Кирияки является номинальной владелицей ряда компаний, но бизнесом фактически владеет ее муж.
Согласно рейтингу Forbes, Иван Саввиди и его семья владеют 1,7 млрд долларов - 71 место среди российских миллиардеров.