



Афганистан: талибы запретили женщинам учиться в университетах

Министерство высшего образования Афганистана, управляемое талибами, во вторник приостановило доступ студенток в университеты до дальнейшего уведомления, что вызвало резкое осуждение со стороны США, Великобритании и Организации Объединенных Наций.



В письме, подтвержденном представителем министерства высшего образования, афганским государственным и частным университетам предписывалось немедленно приостановить доступ к студенткам в соответствии с решением кабинета министров.



Заявление администрации талибов, не получившее международного признания, прозвучало на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке по Афганистану.



Иностранные правительства, в том числе Соединенные Штаты, заявили, что необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем они смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации, управляемой талибами, которая также подвергается жестким санкциям.



"Талибан не может рассчитывать на то, что станет законным членом международного сообщества, пока не будет уважать права всех афганцев, особенно права человека и основные свободы женщин и девочек", — заявил Совету заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.



Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что отстранение от занятий стало "еще одним вопиющим ущемлением прав женщин и глубоким разочарованием для каждой студентки".